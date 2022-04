Pixel War : les tweets les plus drôles de cette guerre digitale

Les twittos réagissent sur Twitter à la Pixel War et c'est (très) drôle.

par Team Mouv'

Alors que les français se mobilisent dans une guerre des pixels contre le reste du monde sur Reddit, pour faire valoir leur nation, celle-ci a provoqué un engouement monstrueux sur les réseaux sociaux au point de hisser le #Pixelwar n°1 des tendances Twitter depuis 4 jours.

Nos streamers ont du talent

En effet, depuis le 1er avril, une énorme guerre s'est déclenchée sur le réseaux social Reddit, entre plusieurs groupes bien organisés et qui représentent, chacun, les quatre coins du Monde. Le concept a pour but de rendre disponible un immense canevas de plusieurs millions de pixels, sur lequel chaque internaute peut s'inscrire pour poser un pixel de couleur toutes les 5 minutes.

Et alors que l'armée de streamers français s'est organisée pendant 3 jours pour prendre (et surtout garder) la main sur le canevas et mettre en avant le pays avec leurs illustrations, sous les ordres de Kameto et de ses lieutenants : Locklear, Zerator ou encore Inoxtag, Squeezie, Hugo Decrypte et SEB, les réseaux sociaux, quant à eux, réagissent. Et particulièrement Twitter où les réactions plus drôles les unes que les autres affluent depuis la victoire de la France qui a envahi une grande partie du canevas et remis, par la même occasion, quelques nations (notamment l'Espagne et les États-Unis) à leur place avec de petits trolls. On vous a donc dégoté les meilleurs tweets.

Vive la République et vive la France !