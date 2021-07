Paris : un braqueur en trottinette vole 3 millions d'euros de bijoux

Le hold-up de l'année (ou pas) a eu lieu mardi après-midi près des Champs-Elysées dans la boutique du joaillier Chaumet... Sauf que le voleur s'est fait arrêter dès le lendemain !

Qui l'eût cru ? C'est peut être une première dans l'histoire des braquages ! Un homme en costume débarque mardi vers 17 heures, dans une boutique du joaillier Chaumet, située près de la place Vendôme, dans les quartier chics de la capitale, rue François Ier . Il prétend être client et réussit à franchir le portique de sécurité . Armé, il braque la vendeuse et réussit, sans aucune difficultés ni violences, à récupérer entre 3 millions d'euros de pierre précieuses en repartant tranquillement sur une trottinette électrique de location !

Le scénario culotté presque trop facile

Un homme en costume gris clair et chaussures de ville en cuir, avec un petit sac blanc à la main et un masque chirurgicale qui descend la rue François 1er dans le 8ème arrondissement sur une trottinette est très fréquent et passe vraiment inaperçue . C'est le scénario de fuite très furtif, qui a permis à ce cambrioleur "décontracté" de repartir au calme, sur sa trottinette . Le Point s’est procuré les images de la vidéosurveillance au moment où l'homme pénètre dans la bijouterie, et le pire c'est qu'il a juste mis un masque pour cacher la partie inférieure de son visage . . .

Selon les témoignages recueillis et la vidéosurveillance, c'est seulement quand les employés lui ont présenté des bijoux et des pierres précieuses que le cambrioleur, aux allures d'homme d'affaires, a sorti son arme ( peut être factice puisqu'elle n'a pas été détectée ) vers le personnel, qui n'a alors pas pu s'interposer . Il les aurait également menacés en disant qu'il avait mis un dispositif explosif dans la boutique et qu'il l'actionnerait si le personnel essayait de prévenir la police ou de quitter les lieux__ . . . Gros coup de bluff, super efficace !

Il s'est ensuite fait remettre les clés de l'établissement et il a enfermé les employés dans la boutique . L'individu est reparti juste après avec son sac qu'il tenait dans sa main et a chevauché sa trottinette de location, tel un pirate des années 2021 !

Tellement simple et efficace, avec tout même beaucoup de culot, cette histoire a tout pour inspirer les réalisateurs de film d'action . . . Certains internautes parlent déjà du "braqueur écolo" et les commentaires fusent !

Le braqueur finalement arrêté

Finalement, le braqueur s'est fait arrêter avec une autre personne dès le lendemain ( jeudi 28 juillet ) en fin de matinée dans un bus avec "l'essentiel du butin" sur une aire d’autoroute en Moselle . . . Comme le rapporte l'AFP, les deux suspects, nés en 1967 et 1977, voyageaient mercredi à bord d'un autocar quand ils ont été interpellés en fin de matinée sur une aire de l'autouroute A4 à Longeville - Lès - Saint - Avold, "grâce à la remarquable mobilisation de la Brigade de répression du banditisme ( BRB ) ", a souligné le parquet de Paris .