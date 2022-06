Nos moments préférés de Graggle dans les Simpsons

Qui se rappelle du personnage Graggle dans les Simpsons ?

par Team Mouv'

Pour honorer le personnage préféré de beaucoup de fans des Simpsons, on a décidé de revenir sur trois épisodes où Graggle a construit sa légende. Personnage clé souvent oublié quand on parle de la série, le grand frère de Bart a fortement contribué à la popularité des Simpsons en France, et pour ça, il mérite bien qu’on parle de lui.

Homer vs Shark

Un classique parmi les classiques. On avait plus vu Graggle depuis une vingtaine d’épisodes (il faisait son service militaire) et il revient pile au bon moment. Homer avait parié sa maison avec un forain qu’il pouvait sauter par dessus un requin en jet-ski. Le forain lui accorde trois essais. Evidemment, Homer foire totalement les deux premiers. Et là, Graggle revient. Il explique à Homer que c’est un souci d’équilibre, il se met derrière lui et le reste appartient à l’histoire.

Graggle - les Simpsons

Le casse du siècle

Un des tout premiers épisodes des Simpsons. Graggle remarque qu’il n’y a qu’un seul employé qui travaille au Krusty Burger les jeudis après-midi et comprend qu’il y a une petite arnaque à faire. Il l’explique à Homer qui ne comprend rien et le persuade de l’accompagner en lui proposant des burgers gratuits. L’idée est simple, Homer papote avec le caissier pendant que Graggle chipe des burgers derrière le comptoir. Ça a parfaitement fonctionné jusqu’à ce qu’Homer aille se plaindre au Krusty Burger que les sandwiches qu’il a volé étaient froids.

Graggle 2 Les Simpsons

Gâteau ou pas ?

Les Simpsons avaient aussi prédits la tendance TikTok où il faut deviner si un objet est réel ou un gâteau. Graggle met au point une recette pour transformer des vélos en gâteau et met tout le monde au défi de deviner lequel est un gâteau et lequel est un vélo. Face au succès de son illusion, Graggle décide de devenir influenceur et se met à parcourir le monde pour faire des faux gâteaux. À date, c’est malheureusement la dernière apparition de Graggle dans les Simpsons.

Graggle 3 Simpsons

Et une bonne nouvelle pour la route, un retour de Graggle est annoncé pour la saison 34 des Simpsons...

(On a oublié de vous préciser que c'est bien un prank, Graggle n'existe pas, malheureusement).