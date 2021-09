Nicki Minaj refuse de se faire vacciner pour aller au Met Gala

La célèbre rappeuse ne s'est pas rendue au Met Gala car elle ne voulait pas se faire vacciner.

Chaque année, le Met Gala est un des événements les plus attendus . Les plus grandes célébrités se retrouvent à Manhattan pour s'afficher dans des looks toujours plus extravagants . Cette année cependant, alors que le covid est toujours d'actualité, une personnalité manquait à l'appel: Nicki Minaj, qui ne voulait pas se faire vacciner pour participer à l'événement .

La rappeuse, couronnée récemment reine du rap par le label Young Money, a posté ce lundi 13 septembre un tweet en expliquant les raisons de son absence à cet événement pourtant immanquable . Démotivée par l'obligation d'avoir reçu le vaccin pour participer à la soirée, Nicki Minaj explique qu'elle n'est actuellement pas vaccinée . Elle ajoute par ailleurs qu'elle se fera vacciner "une fois qu'elle aura fait assez de recherches", précisant "qu'elle y travaille actuellement" .

Nicki Minaj demande à ses fans de porter le masque correctement

Loin de chercher à alimenter le débat sur le covid pour autant, la rappeuse termine son tweet en enjoignant ses fans de porter correctement le masque, "avec deux fils, qui s'accroche bien à votre tête et votre visage . Pas ceux qui tombent". Malgré la réaction déçue de certains de ses fans pro - vaccin, Nicki Minaj ne souhaite pas faire la polémique: elle revendique un choix personnel, et si certains de ses propos peuvent sonner anti - vaccins, ils se font surtout l'écho des inquiétudes actuelles .

Une absence au Met Gala qui, si elle peut être comprise par certains, reste dommage pour d'autres: on aurait adoré voir l'incroyable tenue que la célèbre rappeuse nous aurait sûrement montrée au gala .