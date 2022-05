Naza affûté comme jamais avant l'été

Naza a dévoilé son impressionnante perte de poids.

par Team Mouv'

Alors qu'il s'est offert quelques jours de repos en Tanzanie, Naza en profite pour nous partager ses vacances en story et post Instagram et dévoiler, par la même occasion, sa fulgurante transformation physique.

Objectif summer body

Très discret sur ses projets musicaux, celui qui n'a pas sorti d'album depuis plus d'un an reste néanmoins actif sur ses réseaux sociaux. Et à l'approche de l'été, il semblerait que la construction du summer body de Naza soit plus proche que jamais de son terme.

En effet, si les internautes suivent petit à petit son évolution physique à travers ses divers posts, la nouvelle photo que le chanteur a récemment publiée a suscité bon nombre de réactions et surpris, un peu plus, le public qui l'a grandement félicité.

Légendée par "retour aux sources", Naza a fièrement affiché à travers cette publication son nouveau corps pour le moins affuté grâce à sa perte de bon nombre de kilos en très peu de temps. Un régime que les fans ont particulièrement salué dans les commentaires et que l'on salue également.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix