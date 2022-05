Nasdas fait le buzz en donnant son code de carte bleue

L'influenceur Nasdas a eu l'idée de balancer sa carte bleue à tous ses abonnés, lui permettant de faire le buzz.

L'homme aux 3 millions d'abonnés sur Snapchat et originaire de Perpignan fait le buzz depuis quelques heures sur les réseaux. Comment ? Tout simplement en partageant les codes de sa carte bleue au public, qui s'est rué sur sa story pour capturer les précieux numéros.

L'engouement est tellement important, qu'il a atteint les 100 000 vues en 1 minute, puis le million de vues en 1h. Sur le compte en banque, Nasdas a mis à disposition 15 000 euros, et a permis à ses fans de faire leurs achats à raison d'un plafond de 250 euros par personne.

Nasdas subit un bug

Ce lundi, aux alentours de 20h, l'influenceur indiquait avoir eu quelques bugs, qu'il a rapidement pu régler : "Au total, sur toute la team Nasdas, on est à 12 millions de vues et ça a semé la pagaille au point que l'on a réussi à faire bugger l'application. Mais on a eu nos contacts et c'est réglé."

