Naps aperçu en voiture auto-école, la vidéo amuse les fans

C'est la vidéo qui fait le buzz sur Twitter : Naps aperçu en plein cours d'auto-école, en train de conduire une voiture.

par Team Mouv'

Depuis qu'il est devenu une véritable star à Marseille, Naps est souvent aperçu, et cette fois il a été filmé au volant d'un véhicule d'auto - école en train de prendre un cours de conduite .

Evidemment, la vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et a beaucoup amusé les fans. On sait aussi que le rappeur assume et que la situation l'amuse . Plusieurs fois, il a évoqué le fait de ne plus avoir de permis de conduire, ce qui explique très certainement le fait qu'il soit actuellement en train de le repasser .

La vidéo en question est disponible ci - dessous et on souhaite bonne chance à Naps pour son permis !