"Nah he tweakin" : le délire qui envahit les réseaux sociaux à cause de Lil Nas X

De nombreux internautes postent en commentaires "Nah he tweakin" sur les réseaux sociaux et tout vient de Lil Nas X.

par Team Mouv'

Depuis quelques jours les commentaires de post Instagram sont envahis de la phrase "Nah he tweakin" et personne ne comprend pourquoi . Si on vous dit que le phénomène vient de Lil Nas X, ses Satan Shoes et le skateur Tony Hawk vous y croyez ?

Un tweet devenu un meme

Tout commence avec le skateur renommé Tony Hawk, il a récemment collaboré avec la marque de boissons Liquid Death, avec qui il a lancé ce mois d'aout une collection de planche de skateboard . Mais pas n'importe lesquelles, ces 100 planches vendues à 500 euro sont peintes avec son propre sang . Ces planches sanglantes en édition limitée ont été vendues sans soucis .

Ce mercredi 25 aout, Lil Nas X a commenté sur Twitter la ressemblance entre ses Nike Air Max 97 a . k . a les "Satan Shoes" ( qui comportaient une goutte de sang humain ) et les planches peintes avec le sang de Tony Hawk . Le rappeur n'a pas apprécié qu'une idée similaire soit acceptée par le public alors que ses sneakers ont fait scandale . Il a commenté un post Instagram de RapTV concernant les fameuses planches de skateboard : "nah he tweakin" traduit de l'anglais “Non, c’est un fou” .

Depuis l'expression est devenue virale sur les réseaux sociaux à cause des bots et des internautes . Les commentaires sont tellement nombreux qu'ils créent des bugs de chargement sur Instagram et empêchent de voir les autres commentaires . Dans un tweet publié le 25 aout, Instagram a expliqué que ses développeurs essayaient d'arranger le bug : "Nous sommes conscients que certaines personnes ont des problèmes pour charger leurs commentaires ( nous corrigeons cela ) et que certains voient un tas de commentaires disant « Nah He Tweakin »" . Lil Nas X est vraiment le roi du buzz !