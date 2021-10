Nabilla craque et accuse les aliens pour la panne des réseaux sociaux

Nabilla craque sur Twitter pendant la panne des réseaux sociaux et accuse les aliens.

par Team Mouv'

La panne mondiale des réseaux sociaux de ce lundi 4 septembre a rendu un peu tout le monde dingue . Après Booba qui balance sur les influenceurs en PLS, c'est au tour de Nabilla de craquer sur Twitter pendant la panne . Dans ses tweets elle balance que ce shutdown des applis Facebook est dû . . . à une invasion des aliens !

E . T . WhatsApp maison

Sur Twitter le monde entier a tweeté des dingueries pendant la panne globale des réseaux sociaux affiliés à Mark Zuckerberg . Pendant ces six heures de shutdown les tweets et les memes se sont multipliés sous les hashtags # facebooksdown ou # instagramdown .

De son côté Nabilla a aussi pris d'assaut Twitter, le seul gros réseau social encore dispo . La star de la télé - réalité a sorti son fameux "Allo ?" qui l'a rendue célèbre . Même pas une minute après, elle tweete : "Il se passe un truc étrange je pense qu’on est envahi par les alien omg" . Gros craquage ! Sous son tweets les internautes n'ont rien laissé passer : "les bugs insta ca a des répercutions sur tt le monde…" ou "Je pense qu’ils ont dû t’enlever faire des expériences et qu’ils n’en pouvaient plus alors ils t’ont redéposer sur terre" . Sans oublier la rèf à la série X - Files "Ou sont Mulder et Scully" .

Au moins le bon côté de cette panne historique est que les internautes et les stars ont su dédramatiser tout ça avec humour !