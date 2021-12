Morsay va se présenter aux élections Présidentielles

Morsay a annoncé sa candidature aux élections présidentielles.

par Team Mouv'

Morsay, prochain président de la République Française ? L'hypothèse ne semble plus complètement de la fiction, puisque le rappeur a annoncé sa candidature.

Notre prochain président pourrait être le roi du troll : Morsay se présente aux élections présidentielles. Et attention : contrairement à la fausse annonce de Booba, Morsay compte bien aller jusqu'au bout de ses dires. Le bicraveur de Clicli se confie dans Alohanews quant à ses idées politiques, et il l'affirme : "je vais me présenter dans pas longtemps".

Troll ultime ou ego surdimensionné ?

Et l'ancien vendeur des puces assume jusqu'au bout : "je vais mettre un costard-cravate, je vais avoir une équipe, mes affiches, et je vais me présenter". Son programme ? Donner *"de l'oseille à tout le monde, comme ça il y a moins de vols, moins de guerres, moins de bagarre";* mais aussi fermer les prisons : "la prison, ça existe plus j'envoie tout le monde à l'armée".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Troll ultime ou égo surdimensionné ? En tout cas, Morsay a déjà essayé plusieurs fois de se présenter aux élections présidentielles, en vain. Mais cela ne semble pas le décourager, et il apparaît plus motivé que jamais. A voir, à présent, s'il atteindra les 500 signatures nécessaires pour pouvoir réellement se présenter...