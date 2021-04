Momo Henni promet de relever son défi : escalader la Tour Eiffel nu...

Mohamed Henni n'a qu'une parole... et assume son pari suite à la qualification du PSG en Ligue des Champions.

par Team Mouv'

Mohamed Henni prend un malin plaisir à se lancer des défis pour des matchs de foot . . . sauf qu'après il faut assumer et c'est pas toujours simple . Après son défi ( à moitié relevé ) suite à la défaite de l'OM contre Canet - en - Roussillon, le Youtubeur a décidé de tenter un nouveau pari un peu fou . . .

Encore un pari perdu

Très sûr de lui et du talent de l'équipe du Bayern Munich, Momo a lancé un pari pour les quarts de finale de la Ligue des Champions : si le PSG se qualifie en demi, il grimpe la Tour Eiffel, nu . . .

"Comme promis, je vous ai dit si le PSG élimine le Bayern Munich, j'escalade la Tour Eiffel à poil et je m'assois sur la pointe . J'ai qu'une parole, mais le PSG est loin d'être qualifié, y'a tout à faire . . ."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Mohamed Henni n'a qu'une parole

Malgré la défaite 1 - 0 au retour, le club parisien s'est qualifié grâce à sa victoire au match aller à l'extérieur 3 - 2 et forcément ça n'arrange pas les choses pour Momo qui va devoir respecter sa parole, car les internautes n'ont pas oublié son défi et lui font savoir . Mais visiblement il a l'air motivé pour ce pari complètement fou ( et surtout très dangereux ) et on ne sait pas vraiment comment il va faire ça . . .

"Je n'ai qu'une parole, pas besoin de m'envoyer des messages : "bah Momo c'est pour quand la Tour Eiffel ?" Wesh, laissez moi un peu de temps, il faut que je m'organise, déjà ça sera après le Ramadan . Je sais même pas si je vais pourvoir l'escalader entière, ça sera un petit bout__ ."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

On a hâte de voir ça !