Momo Henni explose une voiture après l’élimination de l’EDF

Momo Henni n'a pas accepté l'élimination de l'Equipe de France face à la Suisse et c'est une voiture qui en a payé les frais.

par Team Mouv'

Il était dur à accepter ce pénalty arrêté de Kylian Mbappé, lors du 5ème tir au but de l'Équipe de France. Et comme la plupart des français, Momo Henni a été grandement attristé par le résultat, sauf que lui, il a réagi de manière virulente .

Une voiture explosée ainsi qu'une télé

Pour manifester son mécontentement, le vidéaste a carrément explosé une voiture. Dans sa vidéo publiée quelques heures après la rencontre France - Suisse, on voit Momo Henni qui assiste en direct au dernier tir au but de Kylian Mbappé . Evidemment, tout ne se passe pas comme il l'aurait souhaité, et il va très rapidement exploser sa télé . "C'est pas possible les gars, non comment ? Comment Mbappé ? Pourquoi Mbappé ?" Momo Henni finit par lâcher complètement et explose la voiture qui se trouve dans la pièce ( pourquoi? on sait pas ) . Un geste toujours aussi amusant, quand on connaît les vidéos de Momo Henni .