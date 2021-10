Momo Henni détruit son T-Max dans une piscine

Mohammed Henni a balancé son scooter dans une piscine pour sa dernière vidéo.

A l'occasion de la rencontre entre Paris et Marseille au Classico, Mohammed Henni a plongé son scooter dans une piscine, le rendant inutilisable .

Nouvelle frasque pour Momo Henni : l'habitué du cassage de TV a trouvé un nouveau joujou à réduire en compote . Evidemment au rendez - vous pour la rencontre du Classico entre l'OM et le PSG ce dimanche 24 octobre, le footeux marseillais a décidé d'innover et de casser, cette fois - ci, un scooter T - Max .

Un Classico pas comme les autres

Un moyen de se renouveler et de faire rire ses spectateurs, mais également de faire le buzz, et, bien sûr, ça a fonctionné . De fait, tous les regards étaient tournés vers ce match ces derniers jours, tant la rencontre de cette année a été marquante : l'actualité brûlante sur Marseille, l'arrivée de Messi au PSG et l'annonce du Classico Organisé auront fait de cet événement un moment fort de 2021, que Henni a su s'approprier .

Un match qui aura été chamboulé par de nombreux débordements, tout le monde n'ayant pas un T - Max à sacrifier pour canaliser sa colère . En effet, le résultat ( 0 - 0 ) cache en réalité une rencontre pleine de tensions, pendant laquelleon a vu le défenseur marocain, Achraf Hakimi, se faire exclure . Jets de projectiles, intrusion d'un spectateur sur le terrain, "LFP merda" écrit en gros sur le tifo : de quoi régaler le youtubeur, qui n'a pas manqué de commenter tout ça, et a célébré l'occasion en plongeant avec son scooter dans la piscine . . .

Comme le dit lui - même Momo, "RIP LE T - MAX", qui ne s'attendait sans doute pas à ce genre de destin .