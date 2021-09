Mokobé apporte son soutien à Sadek

En pleine période de clash, Sadek reçoit le soutien de Mokobé.

par Team Mouv'

C'est l'épisode qui a marqué la fin de l'été dans le rap français : le clash entre Sadek et Booba qui a fait beaucoup d'étincelles sur les réseaux. Après une proposition d'octogone, et plusieurs insultes assénées sur les réseaux sociaux, Sadek s'en est pris ensuite à un autre rappeur : Niro.

Sadek reçoit un grand soutien

Alors que Sadek est en roue libre sur les réseaux sociaux, il a reçu un soutien de taille en la personne de Mokobé . Le membre - fondateur du 113 a lâché quelques mots dans sa story Instagram, pour soutenir l'auteur de Aimons - nous vivants.

"Je vais jamais tourner le dos à une personne qui m'a toujours respecté et que j'ai toujours respecté depuis le début . On peut ne pas être d'accord sur tout mais je serais toujours là pour toi et avec toi, ça bouge pas Sadek . " a déclaré le rappeur .

La story Instagram de Mokobé