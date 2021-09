Mohamed Henni : victime d’un home-jacking, il se confie

Gros coup dur pour Mohamed Henni et sa famille victimes d'un home jacking ! Heureusement, il est de retour sur Snap pour nous partager ce moment difficile.

Alors qu'on vient d'apprendre que Mohamed Henni représentera l'Algérie au tirage au sort de la CAN et qu'il a passé les deux mois d'été à suivre de très prêt le mercato footballistique ( surtout celui de Kylian Mbappé ) , le plus célèbre des Youtubeurs foot pro - OM et casseur de télé, qui depuis 2019, ne cesse de monter en level et en popularité, vient de vivre un moment difficile .

Victime d’un home - jacking, il vient à peine de rentrer de chez lui, et en profite pour reconnecter avec ses fans .

"Amène nous au coffre"

Un scénario digne d'un film de cinéma qui s'est passé durant la nuit du 28 au 29 août 2021, entre 00h30 et 1H du matin quand soudain 3 hommes armées débarquent dans la cour et commencent à lui ordonner de ne plus bouger et de les amener "au coffre" alors que sa famille était dans la maison . Il pensait au départ à un prank mais s'est rapidement retrouvé dans une situation extrêmement délicate .

Donne tant et on te laisse tranquille [ … ] On voulait même plus rentrer à la maison, c’est un traumatisme . C’est choquant .

Des cambrioleurs qui croyaient savoir où aller, mais au final très mal renseignés car il ne s'agissait pas d'un coffre fort mais simplement d'un tiroir avec une plaque en fer avec des papiers à l'intérieur . . .

Ils sont où les bijoux ?

Immédiatement les cambrioleurs s'énervent et lui demandent de donner tout son cash !

Faire des blagues ça rapporte plus que la drogue !

Le pire c'est qu'il pense avoir reconnu l'un d'entre eux, "le petit robuste" qui comme par hasard n'a pas dit un seul mot . Les malfaiteurs lui ont ensuite pris sa carte bancaire avec laquelle ils n'ont réussi qu'à retirer au final que 500€ . Des cambrioleurs acharnés qui s'en sont ensuite pris à son compte Snapchat, qu'ils ont bloqué dans l'optique d'une demande de rançon . . .

à 10H, les 30 000 euros dans la poubelle et je te réactive ton compte !

Bouleversé, il a mis du temps à s'en remettre et à prévenir sa famille et ses fans . Il a ainsi passé 5 jours sans faire aucune vidéo, les fans n'avaient pas compris .

Pour moi snap c'était fini, fini les réseaux, la sécurité et la famille plus important !

Heureusement que Momo Henni a le sens de l'humour et préfère maintenant en rire qu'en pleurer . Un écran plat lui ferait peut être du bien . . .