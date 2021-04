Mohamed Henni : très remonté, il tacle l'émission "Les DZ à Dubaï"

Mohamed Henni n'est pas content et le fait savoir suite à l'annonce du nouvelle émission de télé-réalité.

par Team Mouv'

Annoncée sur les réseaux sociaux, la nouvelle émission de télé - réalité les DZ ( El Djazaïr, Algérie en arabe ) à Dubaï ( après les Marseillais à Dubaï ) fait beaucoup parler depuis quelques jours et pas vraiment en bien .

Un concept qui passe mal

Avant même sa diffusion ( prévue normalement en juin ) , le nouveau concept annoncé et présenté par Sarah Fraisou, a pris très cher sur les réseaux et des milliers de personnes appellent déjà au boycott car pour eux l'Algérie ne sera pas du tout mise en valeur avec cette émission . Un hashtag # boycottlesdzindubai a même été crée sur Twitter .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Mohamed Henni choqué et dépité

Choqué et attristé par cette nouvelle, Momo Henni a fait part de sa colère après avoir découvert cette nouvelle émission et pour une fois il ne rigole pas du tout . C'est sur Snapchat, qu'il a critiqué l'émission et n'a fait aucun cadeau aux candidats .

"Les DZ à Dubaï ? C'est quoi ce bordel ? ! Bientôt il va avoir les Marseillais à la Mecque, les Marseillais au Vatican . . . Vous avez pété les plombs ou quoi ? C'est quoi ce délire ? DZ c'est devenu une marque maintenant . . . Vous croyez que pour être algérien, il suffit de dire one, two, three, Viva l'Algérie ? !"

Avant d'en rajouter une couche :

"La principale qualité d'un algérien, c'est la pudeur . Vous, vous vous mettez à poil du matin au soir, en string au bord d'une piscine du matin au soir. "

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Face aux critiques, le compte officiel les DZ in Dubaï, a tenu à expliquer et clarifier le concept de l'émission où les candidats s'affronteront dans des épreuves culinaires et sportives, dans le but de récolter de l'argent pour une association algérienne .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Suffisant pour calmer les critiques ? Pas sûr . . .