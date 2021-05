Mohamed Henni célèbre la sélection de Benzema "c'est encore mieux qu'une Coupe du monde"

Mohamed Henni célèbre la sélection de Karim Benzema pour l'Euro.

par Team Mouv'

Ce mardi 18 mai 2021 restera un jour très particulier pour l'équipe de France et surtout Karim Benzema qui a été rappelé en sélection 5 ans après sa dernière apparition, une annonce improbable . Comme quoi tout peut arriver .

Tout est possible

Grand pote du numéro du Real, Momo Henni a forcément célébré ça avec le sourire aux lèvres et sans casser de télévision, c'est son fournisseur qui va être soulagé. Dithyrambique et incrédule, le youtubeur n'a jamais été aussi heureux de supporter l'équipe de France et franchement ça fait plaisir de le voir en forme comme ça . Son mood de la vidéo c'est :

"Le message que Didier Deschamps et Karim Benzema envoient aux jeunes, c'est le plus message du monde : lâchez rien, lâchez rien, quand c'est foutu, c'est encore pas foutu . . . Karim Benzema a toujours du faire plus que les autres et il se plaint pas"

Une demande à Vegedream

Momo aimerait que Vegedream rajoute Karim Benzema à son morceau Ramenez la coupe à la maison , peut être qu'il va faire un remix ou une version spéciale Euro 2021 . Vege si tu nous lis !