Megan Fox et Machine Gun Kelly se sont dit oui en buvant leur sang

Drôle de façon de se dire oui pour l’actrice Megan Fox et le rappeur Machine Gun Kelly qui ont bu le sang de l’autre pour sceller leurs fiançailles.

par Team Mouv'

Alors qu’ils officialisaient leur rencontre en juin 2020, Megan Fox et Machine Gun Kelly se sont fiancés ce mardi 11 janvier, sous un figuier à Porto Rico, un lieu symbolique pour le couple. C’est dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de l’actrice ce 13 janvier que le couple a annoncé la nouvelle et fait part d'un détail peu commun.

Il était une fois Twilight dans la vraie vie...

Dans la vidéo publiée par Megan Fox sur Instagram, on y voit Colson Baker A.K.A Machine Gun Kelly mettre le genou à terre et demander la main de sa bien aimée. Dans un discours accompagnant le post, la jeune promise déclare :

"En juillet 2020, nous nous sommes assis sous ce figuier. Ignorant le travail et les sacrifices que cette relation exigerait de nous, mais intoxiqués par l’amour. Et le karma. D’une manière ou d’une autre, un an et demi plus tard, après avoir traversé l’enfer ensemble et avoir ri plus que je ne l’aurais jamais imaginé, il m’a demandé de l’épouser. Et tout comme dans chaque vie avant celle-ci, et comme dans chaque vie qui suivra, j’ai dit «oui»"

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Mais l’actrice a suivi ses déclarations d’un détail qui a eu de quoi glacer le sang des internautes puisque celle-ci a indiqué "Et puis nous avons bu le sang de l’autre" et connaissant le couple, ce n'est surement pas une métaphore.

Quand certains trinquent au champagne, d’autres trinquent au rouge (et non, on ne parle pas du vin). Il faut dire que les deux époux ont un lien particulier avec cette liqueur puisqu’à la Saint-Valentin 2021 déjà, Machine Gun Kelly avait dévoilé un collier tâché de sang et précisé "je porte ton sang autour de mon cou".

Aucune date officielle du mariage n'a pour le moment été annoncée mais on félicite les deux tourtereaux qui nous auront fourni un beau remake du cauchemar de Bella dans Twilight.