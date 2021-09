McGregor sur MGK: "je ne combats pas les petits rappeurs sans intérêt"

Dans une interview suite à son altercation avec le rappeur MGK, McGregor nie tout en bloc et envoie une pique à MGK.

par Team Mouv'

Dimanche 12 septembre, les MTV Video Music Awards ont eu lieu non sans rebondissement : l'ancien champion de l'UFC s'est presque battu avec MGK sur le tapis rouge, et depuis, la dispute entre les deux célébrités est sous le feu des projecteurs .

Sans que l'on puisse vraiment identifier comment a commencé la dispute, on a pu observer sur les caméras de sécurité Conor McGregor se jetant sur Machine Gun Kelly, le poing levé, en criant . Même si l'altercation a été vite réglée, les deux concernés étant aussitôt séparés, les fans continuent à se demander la raison exacte de l'accident .

"Je ne connais même pas ce mec"

Dans une interview avec Entertainment Tonight, le combattant de MMA est resté plus que stoïque . "Je ne sais pas", a - t - il répondu au média, fermé à toute possibilité de revenir sur les faits . "Je ne sais pas . Il était là, et je n'en sais pas plus . Je ne connais pas ce mec", a ajouté Mc Gregor, niant en bloc sa responsabilité dans la dispute .

Si Conor McGregor s'en était arrêté là, on aurait pu plaider la mauvaise foi . Mais celui - ci n'a pas pu s'empêcher de lancer une pique à l'attention de son opposant : "rien ne s'est passé de mon côté, je ne me bats qu'avec de vrais combattants", a - t - il poursuivi, ajoutant non sans sel : "je ne me bats clairement pas contre des petits rappeurs" .

Si la lumière est loin d'être faite sur la réalité derrière cette embrouille, on peut déceler dans les propos haineux de Mac Gregor une rancœur qui semble trouver ses origines dans une histoire plus profonde . Mais si ce dernier continue à rester mutique, et que MGK ne prend pas la parole non plus, les rumeurs risquent de continuer à fuser . . . .