McFly raconte comment il a frôlé la mort avec Oli

La nouvelle vidéo de vidéo McFly et Carlito avec Emmanuel Macron se prêtant au "concours d'anecdotes" a été diffusée dimanche avec des anecdotes palpitantes.

par Team Mouv'

Elle est enfin là ! La vidéo tant attendue du concours d'anecdotes entre Mcfly & Carlito et le Président de la République est sortie ce dimanche à 10h, sur YouTube . En seulement 24h, la vidéo a atteint des résultats impressionnants : plus de 7,6 millions de vues et la première position des vidéos tendances sur la plateformes .

L'anecdote de Fort Boyard

Chacun leur tour, Mcfly, Carlito et Emmanuel Macron se sont racontés une anecdote, l'objectif étant de savoir si elle est vraie ou fausse . Alors que le Président de la République a commencé avec une anecdote amusante qui concerne Kylian Mbappé, Mcfly a lui surenchéri avec une histoire dingue qui lui est arrivée à Fort Boyard .

En se rendant sur le tournage de l'émission, après avoir effectué une traversée en bateau, il faut grimper un filet afin de monter sur une plateforme, pour se rendre sur le fort . Et c'est à ce moment - là que tout ne s'est pas passé comme prévu . "Ce filet, on se met dessus, le filet est censé nous tirer . J'étais avec Oli, mais ça bouge beaucoup . Je demande si je mets mon harnais, le mec me dit non . Et ça part . On est pas attachés, pas sécurisés . Je me retrouve à 10mètres de haut, par la force de mes bras . Je me mets sur la plateforme, ça passe . Et ensuite, je vois mon ami arriver avec le deuxième filet, et il s'est passé la même chose pour Bigflo, sauf qu'il a glissé du filet et s'est retenu à une main, à 10 mètres de haut . "

Finalement, une fois arrivé sur le fort, les vidéastes étaient remontés contre la production et on failli annuler le tournage de l'émission . Une anecdote - vraie ou fausse - à découvrir en vidéo ci - dessus .