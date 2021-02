McFly & Carlito ont réussi le défi d'Emmanuel Macron, il leur répond

Le clip "Je me souviens" de McFly et Carlito, réalisé à la demande d’Emmanuel Macron pour promouvoir les gestes barrières auprès des jeunes, vient de dépasser les 10 millions de vues. Comme promis, les deux Youtubers iront à l’Élysée pour tourner une vidéo.

par Team Mouv'

Voilà une collaboration à laquelle personne ne s’attendait vraiment . Emmanuel Macron avait contacté McFly et Carlito pour qu’ils réalisent une vidéo afin d’inciter les Français à respecter les gestes barrières . Si celle - ci atteignait 10 millions de vues, les deux trublions de YouTube pourraient tourner une vidéo avec le Président de la République . En un peu plus de 24h, le défi a été relevé .

C’est donc officiel, Emmanuel Macron sera bientôt présent dans un concours d’anecdotes sur la chaine de McFly et Carlito, étant donné que leur clip de sensibilisation Je me souviens a été vu plus de 11 millions de fois à l'heure actuelle . Il s’agit d’un de leurs formats les plus populaires, dans lequel ils ont déjà reçu Eric et Ramzy, David Guetta, Bigflo & Oli ou encore Michaël Youn.

Sensibiliser les jeunes grâce à YouTube

Pour lutter contre l’épidémie de COVID - 19, et toucher un public jeune, nos dirigeants ont choisi de se tourner vers les influenceurs . Dans le même ordre d’idée, le porte - parole du gouvernement Gabriel Attal lance ce 24 février à 19h son émission mensuelle # SansFiltre, sur Twitch et YouTube, dans laquelle il répondra aux questions des viewers .

"Quelle communauté, vous êtes incroyables !" a réagi Carlito, à chaud, dans une vidéo IGTV diffusée pour l’occasion . "Je suis halluciné de tout ça" a ajouté McFly . Emmanuel Macron a répondu, par le biais du responsable digital de l’Élysée, dans un message que Carlito a publié en story : "Bravo . Défi relevé et réussi, je tiendrai mon engagement . Rendez - vous à l’Élysée" a - t - il écrit . Maintenant, il n’y a plus qu’à attendre .