McFly & Carlito ont bien enregistré leur vidéo avec Emmanuel Macron

Les deux vidéastes ont annoncé avoir tourné leur vidéo avec le Président de la République.

par Team Mouv'

Le Président de la République a tenu sa promesse, il a bien tourné une vidéo avec Mcfly et Carlito . Souvenez - vous, tout a commencé il y a quelques semaines quand Emmanuel Macron a interpellé les deux vidéastes, en leur demandant de réaliser une vidéo, afin d’inciter les Français à respecter les gestes barrières . Il les mettait au défi de réaliser 10 millions de vues (ce qu'ils ont réussi en un peu plus de 24h) , et en échange, ils pourraient tourner une vidéo à l'Elysée .

Après une longue réflexion, Mcfly & Carlito ont finalement accepté, mais ont proposé d'aller encore plus loin, en invitant Emmanuel Macron pour un concours d'anecdotes . Le Président a accepté . Depuis, tous les fans attendent cette fameuse vidéo, et on apprend ce mardi 18 mai, qu'elle a bien été réalisée .

Sur les réseaux sociaux, les deux vidéastes ont partagé une photo d'eux, devant l'Elysée, avec comme simple légende "C'est dans la boîte". On attend maintenant de connaître la date de sortie de cette vidéo, qui risque de casser Internet . . .

