McFly & Carlito balancent leur clip sur les gestes barrières, en réponse au défi d'Emmanuel Macron

Le duo de youtubeurs McFly & Carlito cartonne avec son clip sur les gestes barrières.

Dans l'idée de sensibiliser la jeunesse aux gestes barrières, le président de la République Emmanuel Macron a décidé de faire appel à la notoriété et l'influence de McFly & Carlito et leurs 6,3 millions d'abonnés sur Youtube pour un "défi sanitaire" .

Défi accepté par McFly & Carlito

Un défi plutôt simple : "faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes barrières, l'importance de les respecter . . . ", qui a tout de suite emballé le duo, qui sera invité à l'Elysée si sa vidéo fait 10 millions de vues ou plus. Sans vraiment d'hésitation, le challenge a été accepté, par McFly & Carlito qui ont quand même voulu poser leur condition : faire ensuite un concours d’anecdotes avec Emmanuel Macron, ce à quoi son équipe de communication digitale a dit oui . Réactifs comme jamais, les youtubeurs ont balancé quelques heures plus tard leur clip plein d'auto dérision, intitulé Je me souviens ( gestes barrières ) où ils se rappellent des bons moments avant la crise sanitaire .

Sans surprise, le clip cartonne

A l'heure où on vous parle, la vidéo score déjà : 5,7 millions de vues et se retrouve numéro des tendances sur Youtube . On imagine que les 10 millions seront dépassés dans quelques jours et que les deux potes pourront aller se taper un énorme en direct de l'Elysée . En plus, comme McFly & Carlito sont des mecs biens, ils verseront tout l'argent gagné avec ce clip à des associations pour aider les étudiants en situation de précarité et sans doute ça, le truc plus cool de ce défi . Bravo à eux et faites - tourner l'info à vos potes .