McDonald's : une enquête sur les machines à glace toujours en panne

La Federal Trade Commission veut découvrir ce qui se cache derrière ces pannes incessantes.

par Team Mouv'

Les consommateurs réguliers de l'enseigne de fast food McDonald's vont peut être enfin trouver une réponse au mystère qui touche le géant américain : les machines à glaces qui sont constamment panne .

Le mystère bientôt résolu ?

Comme le rapporte TMZ, c'est un problème persistant dont se plaignent de nombreux consommateurs et clients aux Etats - Unis lorsqu'ils se rendent dans un de leur restaurants favoris et qu'une fois sur deux ils ne peuvent pas commander de glaces car les machines sont cassées . Ces évènements récurrents sont même devenus une source de blague intarissable sur les réseaux . Pour comprendre les raisons derrière ce phénomène, une enquête à été lancée par la Federal Trade Commission qui est une agence indépendante du gouvernement des États - Unis dont la mission principale est l'application du droit de la consommation et le contrôle des pratiques commerciales .

Comme l'a rapporté le Wall Street Journal, la cause de ces pannes incessantes est due au fait que les machines à glaces sont d'une part difficile à faire fonctionner et de l'autre très difficiles à nettoyer . Il faudrait alors un nettoyage de nuit automatique sachant qu'il faut compter environ un cycle de quatre heures pour désinfecter une machine . Seulement, lorsqu'une machine tombe en panne, elle devient inutilisable jusqu'à l'arrivée d'un réparateur ce qui handicape fortement les employés du restaurant . La Federal Trade Commission a ainsi soumit une lettre à l'enseigne McDonald's en leur demandant de trouver une solution pour palier à ce problème récurrent .