Maskey annonce la saison 2 de La Recette et son album

La saison 2 de La Recette arrive bientôt, ainsi que l'album de Maskey.

par Team Mouv'

Le vidéaste préféré de vos vidéastes préférés a annoncé son retour pour 2022. Après une pause de son activité pendant quelques mois, Maskey annonce son programme pour 2022, et c'est chargé.

La recette saison 2 + un album

Pour cette nouvelle année, Maskey veut faire les choses bien. Sur Twitter, le vidéaste a expliqué ce qui allait se passer pour lui dans les mois à venir. D'abord, on aura droit à la saison 2 de la Recette. C'est la chronique vidéo qui l'a fait percer : une série de vidéos dans lesquelles il analyse et décortique avec précision et humour le style d'un rappeur. Sauf qu'en mars 2019, il annonçait vouloir arrêter ce format, mais après avoir changé d'avis, il sera bien de retour avec une deuxième saison.

Dans son thread Twitter posté ce mardi 18 janvier, Maskey annonce aussi qu'il a bientôt terminé son album. "L'album est bientôt fini, j'y ai mis toute mon énergie pour proposer quelque chose qui me parle et qui vous plaira. Ca m'a pris énormément de temps, j'ai du sacrifier mon activité déjà pas ouf sur la chaine mais ça en valait la peine. J'ai hâte."

Pas de date pour l'instant pour la prochaine vidéo de la recette, ni même pour son album, mais on est heureux d'assister au retour de Maskey sur YouTube, qui sera totalement décomplexé : "J'espère vraiment que cette année sera la bonne inshaAllah et j'ai pris la décision pour ce retour de ne plus me prendre la tête et de me faire confiance."