Mara revient sur le buzz de “Magali qu’est-ce que tu fais ?”

Mara a fait le buzz avec sa chanson "Point Cue" sur Tik Tok, elle revient sur cette visibilité soudaine deux ans après la sortie de son single.

par Team Mouv'

Qui n’a pas entendu cette phrase sur les réseaux sociaux : "__Magaliiii, Magali qu’est - ce que tu fais ?" . Elle provient du morceau Point cue, de Mara la chanteuse et DJ qui vous ambiance tous les mardi avec ses DJ sets sur Mouv' . Ce titre est sorti en juillet 2019, et connaît actuellement un succès de dingue grâce à TikTok . On fait le point sur ce phénomène avec elle !

Magali partout sur TikTok

Relayé des milliers de fois dans les courtes vidéos, personne n’a pu passer à côté du phénomène . Le clip comptabilise déjà plus de 868 651 vues sur YouTube . Pour la bad betch, "__C'est une super bonne surprise, je ne m'y attendais pas et je suis très contente que grâce à Tik Tok les gens ont découvert mon morceau" .

Tout a commencé lorsqu’elle attendait l'arrivée de sa pote Magali au bar depuis trop longtemps . Pour patienter Mara a chanté le fameux gimmick dans sa story Insta sans savoir qu’elle deviendra virale . D’ailleurs on lui a demandé des news de la fameuse Magali depuis son succès : "Elle prépare encore des "point ( s ) cue" et elle est toujours aussi en retard aux rendez - vous ."

Où sont les Cardi B à la française ?

En tant que DJ, Mara baigne dans le monde de la nuit et ose les chansons sexy comme Foufoune, en 2021 elle ouvre la voie et ça passe !

“Globalement en France on parle moins facilement de sujets hot en tout cas quand on est une femme . “

La chanteuse de dancehall compare la scène musicale à celle des Etats - Unis où “Megan Thee Stallion, Cardi B, ou des chanteuses latino”. D’ailleurs elle aime beaucoup la chanteuse jamaïcaine Shenseea qui s'exprime sans filtre dans ses titres dancehall . En termes de carrière et d'indépendance, Booba, JUL et PNL lui ont fait comprendre que dans la musique en France on peut oser apporter des nouvelles vibes .

En indé, Mara n’obéit à personne et “prend les risques à ( son ) compte . ” La chanteuse et DJ suisse est optimiste et pense que “les jeunes artistes sont en train d'ouvrir la voie, la parole . “

Mara- (Photo : Marie Lou Malot)

Mara, qu’est - ce que tu fais ?

On apprend en exclusivité qu’à la fin de l’année, Mara va lancer une réédition de l'EP Foulamerde sorti au mois de juillet. Il sera composé de deux nouveaux titres et un clip. Ensuite elle prévoit de continuer ses émissions Mouv' DJ, de multiplier les concerts et de sortir des sons pour 2022 !