Machine Gun Kelly porte un collier qui contient une goutte de sang... de Megan Fox

Sur Instagram, Machine Gun Kelly a posté une photo d’un de ses colliers, qui contient du sang de Megan Fox.

par Team Mouv'

Apparemment, c’est indolore . Machine Gun Kelly a posté une série de photos avec Megan Fox, sa petite amie, pour la Saint - Valentin .

Un cliché en particulier a retenu l’attention de ses followers . Sur celui - ci, on voit un collier, dont le pendentif contient une tâche rouge, qui s’avère être une goutte de sang de l’actrice américaine. "Je porte ton sang autour de mon cou" peut - on lire sur le post . MGK en a profité pour faire la promotion de son morceau bloody valentine, qui figure sur son dernier projet Tickets To My Downfall, sorti en septembre 2020 . Le fait d’arborer une goutte de sang de sa partenaire peut sembler étrange, mais les réactions des followers sont plutôt enthousiastes .

Megan Fox pour oublier Eminem

Ce qui est sûr, c’est que Machin Gun Kelly et Megan Fox sont sur la même longueur d’onde . Sur sa page Instagram, la star de Transformers a elle aussi partagé des photos de son couple . "Le voyage sera sûrement périlleux, mais il n’y a pas de destination sans lui" a - t - elle écrit .

Peut - être que cette histoire d’amour permettra enfin à MGK de tourner la page de son clash avec Eminem. De notre côté, on se demande encore si on préfère avoir une goutte de sang de notre âme soeur autour du cou, ou un diamant à 24 millions de dollars au milieu du front…