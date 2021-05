Lorenzo met ses plus belles cartes Pokémon aux enchères

Lorenzo est de retour avec une nouvelle vidéo déjà légendaire.

par Team Mouv'

Mamène Lolo vient de faire un incroyable cadeau à ses abonnés . L'artiste a dévoilé une nouvelle vidéo, dans laquelle il annonce mettre aux enchères plusieurs de ses cartes Pokémon, et pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit de ses plus rares .

J'ai un gros concept, ça n'a jamais été vu dans le monde entier

Comme il le dit dans son dernier morceau, Lolo adore le rap, la drogue et les Pokémon . "Le rap et la drogue j'ai déjà fait, donc il me reste les Pokémon" annonce - t - il après avoir prévenu : "c'est un gros concept, ça n'a jamais été vu dans le monde entier . "

Les 15 plus belles cartes de la collection de Lorenzo

Et pour les vendre aux enchères, Lorenzo a fait une sélection de ses 15 plus belles cartes . On retrouve un Kangourex, un Ectoplasma, un Leviator, un Pikachu surfeur, un Mew Holo, un Mewtwo, un Nidoking Cristal, un Carapuce, un Artikodin, un Raikou Star ( sa carte préférée ) , Bulbizarre, un Salamèche, un Florizarre, un Tortank et un Dracaufeu 1ère édition . Lolo a fait les choses très correctement en proposant ses cartes dans un cadre spécial pour l'occasion, avec un gros logo Lorenzo, une signature et un sticker de certification .

Toutes les cartes sont disponibles sur Ebay, et évidemment "aucun de ces fonds ne seront reversés à aucune association" car "tout est pour son compte bancaire . " Certaines cartes ont déjà dépassé les 30 000 euros aux enchères .

