Logan Paul a payé 3,5 millions pour des fausses cartes Pokémon

Mauvaise affaire pour Logan Paul qui a fait l'acquisition de fausses cartes Pokémon pour 3,5 millions de dollars.

Depuis plusieurs mois, la mode des cartes Pokémon est revenue. Sur YouTube, de nombreux vidéastes se filment en train d'ouvrir des boosters, que ce soit aux Etats-Unis avec Logan Paul, comme en France avec Michou par exemple.

Logan Paul se fait arnaquer

Il y a quelques semaines, le YouTubeur annonçait avoir dépensé 3,5 millions de dollars pour acheter une box scellée, comportant des cartes de la première édition (la plus rare). Mais après cette annonce, la communauté d'experts Pokémon exprimait des doutes sur l'authenticité des cartes. Ils avaient raison.

Dans une vidéo publiée le 13 janvier, intitulée “J’ai perdu 3 500 000 $ avec des fausses cartes Pokémon”, le vidéaste confirme à sa communauté qu'il a été arnaqué. Après les doutes de son public, Logan Paul est allé faire authentifier sa boîte, et l'entreprise lui a confirmé qu'il s'agissait de “la plus grosse fraude de l’histoire de cartes Pokémon”. En fait, une fois la boite et les boosters ouverts, Logan Paul a découvert des centaines de paquets de cartes GI JOE, donc rien à voir avec Pokémon. Dur.

