Lil Uzi Vert a retiré son diamant de 24 millions de dollars... de son front

Les fans ont mené leur enquête et visiblement Lil Uzi Vert ne porte plus son fameux diamant.

par Team Mouv'

Vous n'avez pas pu passer à côté de ce bail complètement WTF : en début d'année, Lil Uzi Vert s'était fait implanter un diamant sur le front. . . . Visiblement, il en a déjà marre et le ne le porte plus .

Le diamant a disparu

Devant les yeux hallucinés du monde du rap, Lil Uzi avait donc complétement craqué et mis sa santé en danger en accrochant un énorme diamant sur son front, chacun ses goûts hein . . . Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'il avait du débourser une somme démentielle pour cette folie : 24 millions de dollars et que quelques heures après, tout ne s'était pas passé comme prévu, puisque il s'était mis à saigner et qu'il avait clairement paniqué . Quatre mois plus tard, sans doute fatigué, par ce gros truc sur le front, le rappeur originaire de Philadelphie a visiblement retiré son diamant comme le confirme ses dernières publications sur les réseaux :

On ne sait pas si c'est définitif ou c'est simplement qu'il le porte juste occasionnellement chez lui, mais en tout cas on suit de près cette affaire . Si on voit une annonce passer sur Ebay, on vous fait signe, par contre ça risque de vous coûter très cher .