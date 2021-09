Lil Uzi Vert fait le buzz avec sa spectaculaire transformation physique

Lil Uzi Vert choque les internautes en s'affichant transformé musculairement.

par Team Mouv'

Après le buzz du diamant sur le front, celui de l'achat de planète ou encore celui du mariage palestinien, le rappeur originaire de Philadelphie fait une nouvelle fois parler de lui .

Musculation

Cette fois ci, Lil Uzi fait le buzz pour son impressionnante transformation physique. Encore tout récemment, le rappeur arborait une carrure normale . Mais celui qui se prénomme Lil en raison de son mètre 63 a décidé d'entamer une sensationnelle transformation . En témoigne une vidéo devenue virale dans laquelle on aperçoit le rappeur dans une salle de sport avec un corps très dessiné et très musclé qui a étonné plus d'un internaute . Dans cette même story, le rappeur affiche même qu'il soulève 262 lbs ( pounds ) , ce qui représente 118 kg, soit presque deux fois son poids .

Pour l'instant aucun expert de musculation n'est venu analyser le sujet mais un tel changement en si peu de temps peut souvent être apparenté à du dopage . Un fléau qui touche d'ailleurs de plus en plus de jeunes qui utilisent des stéroïdes afin d'avoir un rendu plus rapide . En tout cas une chose est sûre, Lil Uzi Vert arrive une nouvelle fois à créer le buzz sans sortir de projets ou de singles .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



