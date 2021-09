Lil Uzi Vert : des fans lui ont arraché son diamant sur le front en plein concert

Nouvel incident pour Lil Uzi Vert avec son diamant à 24 millions de dollars...

Décidément, Lil Uzi Vert fait plus parler de lui avec son fameux diamant à 24 millions de dollars qu'avec sa musique . . . Posé sur son front ( une idée débile ) en février dernier, le bijou complique un peu la vie du rappeur américain .

Un front à 24 millions de dollars

Après l'avoir retiré quelques jours car il saignait à cause de ça et que c'était vraiment devenu dangereux . . . Lil Uzi qui porte fièrement son bijou depuis plusieurs mois et notamment en concert, a connu quelques soucis au festival Rolling Loud . D'après les infos de TMZ, l'artiste originaire de Philadelphie a sauté dans la foule pendant le show mais visiblement des fans qui ont besoin de beaucoup d'argent, lui on arraché le diamant . . . Heureusement Lil Uzi a pu récupérer son précieux et surtout ne pas perdre 24 millions de dollars d'un coup .

«Quand j’ai fait mon concert à Rolling Loud, j’ai sauté dans la foule, et quelqu’un me l’a arraché . Mais ça va bien, je me sens bien car j’ai toujours le diamant . »

Plus de peur que de mal donc, pour lui, qui a souvent des idées très perchées comme acheter une planète . . . sauf que des experts lui ont fait vite comprendre que c'était impossible .

On attend avec impatience ( ou pas ) la nouvelle frasque de Lil Uzi Vert .