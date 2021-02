Lil Uzi Vert : après son diamant, il veut se faire implanter des puces cérébrales

Lil Uzi Vert a déclaré sur Twitter qu’il était partant pour se faire implanter des puces électroniques dans le cerveau.

par Team Mouv'

Lil Uzi Vert est déjà dans le futur . Quelques jours après s’être fait implanter un diamant de 24 millions de dollars au milieu du front, le rappeur d’Atlanta a annoncé sa nouvelle ambition sur Twitter .

Lors d’une discussion avec la chanteuse canadienne Grimes, il a affirmé qu’il était partant pour se faire implanter des puces cérébrales .

Une collab avec Elon Musk ?

Le 7 février, Lil Uzi Vert a tweeté "Neuralink", sans rien ajouter . Sauf que Neuralink est une entreprise co - fondée par Elon Musk spécialisée dans le développement d’implants cérébraux d’interfaces neuronales directes. Pour faire simple, ce sont des puces électroniques qui permettent au cerveau humain de se connecter à un appareil extérieur . Très vite, Grimes ( la femme d'Elon ) a répondu au tweet, en déclarant : "Prenons des puces cérébrales" .

Lil Uzi a semblé plutôt emballé par l’idée . "Je suis prêt, on fait ça quand ?" a - t - il répondu . Grimes lui a alors proposé 2022, parce que "c’est de la chirurgie expérimentale mais si ça marche nous aurons le savoir des dieux" . Le rappeur a acquiescé .

Bien sûr, tout cela reste un échange sur les réseaux sociaux, et rien ne confirme que Lil Uzi Vert va bel et bien se faire implanter des puces cérébrales par l’entreprise d’Elon Musk. Mais au vu du tempérament imprévisible du personnage, on ne serait pas étonnés que ça arrive .