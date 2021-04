Lil Pump trolle Lil Uzi Vert avec un faux diamant sur le front

Nouveau troll de Lil Pump qui se serait implanté un diamant sur le front.

par Team Mouv'

Au début de l'année 2021, Lil Uzi Vert s'est amusé à s'implanter un diamant sur le front . . . d'une valeur de 24 millions de dollars . Un coup de folie qui avait beaucoup fait parler un peu partout dans le monde .

Toujours plus loin

Quelques semaines plus tard, il semblerait que Lil Pump, qui adore troller, ait voulu faire la même chose même si ça sent le gros fake . En effet, sur son compte Instagram, le rappeur de Floride s'est mis en avant avec une photo de lui avec un énorme diamant sur le front . . .

Gros fake ?

Perché comme jamais, Lil Pump est tout à fait capable de faire ce genre de dinguerie mais on sait aussi qu'il adore troller et peut être que ce bijou ne vaut rien du tout et qu'il est juste scotché . . . ou que c'est carrément une petit coup de Photoshop . Il a peut être besoin d'un peu de buzz .

Dans tous les cas, ne faites surtout pas ça chez vous, même avec un bijou à 30 euros, vous pourriez avoir des soucis de santé .