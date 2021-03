Lil Pump : les internautes ne valident pas du tout son nouveau look

Sur Instagram, Lil Pump a présenté son nouveau look et autant dire qu'il ne passe pas inaperçu.

par Team Mouv'

Lil Pump a la science du buzz, mais parfois il va un peu trop loin . C'est encore le cas cette fois avec sa nouvelle publication Instagram, qui présente son tout nouveau look . Accompagnée de la légende "Vie de rockstar", la photo montre le nouveau style de l'artiste .

Lil Pump s'est vernis les ongles des mains, et des pieds, de toutes les couleurs, et s'est ajouté des faux ongles sur les doigts . Il s'est par la suite photographié pour poster deux clichés sur Instagram . Le post cumule plus de 750 000 likes, mais les commentaires ne sont pas positifs .

On peut notamment lire : "Bro, wtf?", "Là, tu vas beaucoup trop loin", ou encore "Ok, je me désabonne . " Et même un compte fan de l'artiste qui ne valide pas le nouveau look en commentant "Mais qu'est - ce que tu as fait à toi - même ? ! " . Est - ce une manière pour lui de faire du buzz ? Si c'était l'objectif, ça a marché .