Lil Nas X : les commandes de ses "chaussures du diable" bloquées par Nike

Lil Nas X VS Nike : la bataille continue !

par Team Mouv'

Bad buzz ou pas ( selon les avis ) , Lil Nas X fait en tout cas beaucoup parler de lui en ce moment suite à la diffusion de son clip Montero jugé choquant, suivi de la commercialisation d'"une paire du diable" Nike .

Nike contre - attaque

N'ayant pas peur de choquer, l'interprète d'Old Town Road, a décidé de collaborer avec le collectif MSCHF pour créer une paire collector qui contient du sang humain .. . Sauf que c'est un modèle de Nike : Air Max 97 et que le géant américain n'a pas du tout validé le concept . Sans perdre du temps, la marque à la virgule a porté plainte contre MSCHF car "les chaussures sataniques" ont causé des dommages à son image et sa réputation . On vient d'apprendre qu'ils ont plus ou moins obtenu gain de cause au tribunal pour bloquer "temporairement" selon Hollywood Reporter, les ventes des 666 paires, qui avaient été vendues en moins d'une minute . Le petit souci, c'est que visiblement les commandes ont déjà été envoyées . . . Du coup, les clients pourraient être obligés de retourner leurs produits à MSCHF et ça risque d'être un sacré bordel .

Bref, vous l'aurez compris le collectif de Brooklyn est un peu dans la sauce et les prochaines heures seront cruciales pour connaitre le jugement finale et les conséquences pour eux face au géant Nike .