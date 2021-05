Lil Nas X craque son pantalon en direct à la télévision

Lil Nas X a été victime d'un incident en direct : son pantalon craque pendant sa performance.

par Team Mouv'

Invité sur le show américain Saturday Night Live pour interpréter deux de ses morceaux, dont Call Me By Your Name et Sun Goes Down, Lil Nas X a été victime d'un incident technique .

C'est en plein milieu de sa performance très caliente sur son morceau Call Me By Your Name, que le costume de X a décidé de craquer, plus particulièrement après que ce dernier ai fait le show sur une barre de pole dance . Un accident surprise que l'artiste a maitrisé autant que possible malgré le fait que son pantalon de costume craque ( comme par hasard ) à l'entrejambe .

Juste après le show, l'interprète de Old Town Road s'est expliqué sur twitter par rapport à l'incident et avec beaucoup d'autodérision est revenu sur les coulisses de cet évènement . Dans un tweet il expliquait ainsi : "Au début, j'avais peur de faire le show . Puis on s'est entrainé pendant 2 semaines, mais tous les danseurs ont du être retirés puisque l'un d'entre eux a eu le covid, et les nouveaux devaient tout apprendre en 24H . Et ensuite mon pantalon qui craque, m'empêchant de finir ma performance . Tout arrive avec une raison lol__" .

Pour aller plus loin dans l'autodérision, Lil Nas a même fait une vidéo dans laquelle il réagit à sa performance et à l'incident sur son costume :