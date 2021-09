Lil Baby se fait arnaquer : il achète une fausse montre 400 000 dollars

Lil Baby a acheté une fausse montre à 400 000 dollars.

Lil Baby s'est vanté sur Instagram de sa nouvelle acquisition, une montre Patek Philippeà 400 000 dollars. Sauf que ce bijoux de luxe vendu par Rafaello & Co . . . est une contrefaçon !

"I bought a new Patek" en toc

L'interprète de Drip to hard n'a pas du tout aimé s'être fait rouler par le vendeur et l'a fait savoir . Dans un post Insta désormais supprimé, le rappeur d'Atlanta a prévenu le bijoutier Rafaello & Co : "N’essaie pas de te foutre de moi, parce que quand je suis énervé, je le suis vraiment" . On plaisante pas avec le drip de Lil Baby !

Le vendeur de bijoux s'est excusé publiquement le 18 septembre dans le magazine XXL et affirme qu'il a manqué à son devoir de vérifier l’authenticité de la montre : "Je tiens à m’excuser auprès de Lil Baby pour ne pas avoir fait preuve de professionnalisme en lui vendant la montre Patek . J’aurais du l’inspecter après l’avoir achetée chez le revendeur . ( … ) Je connais Lil Baby depuis un moment et il n’y a rien de faux à son sujet, en particulier ses bijoux et ses montres . "

Le bijoutier a aussi fait un geste commercial : il a remboursé le prix de la fausse Patek et a offert quatre bagues en diamant . Cette fois, elles sont vraies et Lil Baby a l'air de bien les apprécier .

