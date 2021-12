Les filles de Kanye West reprennent "The Real Slim Shady" d’Eminem

North et Chicago, les deux filles de Kanye West se sont filmées en train de reprendre "The Real Slim Shady" d'Eminem.

par Team Mouv'

C'est peut-être la vidéo qui nous permettra d'obtenir un featuring entre Kanye West et Eminem... Sur TikTok, les deux filles de Kanye West et Kim Kardashian se sont amusées à reprendre le célèbre tube The Real Slim Shady.

Dans cette vidéo fun, on peut voir North et Chicago en train de balancer les rimes du morceau, en version accélérée. Pour ceux qui ne connaissent pas le morceau, il s'agit d'un gros tube de l'année 2000, extrait de l'album The Marshall Mathers LP (1999).

À quand le feat entre Kanye West et Eminem ?

Depuis le titre Forever (2009), on a pas eu le droit à un morceau entre Kanye West et Eminem. Les deux artistes, même si ils se sont toujours montrés du respect, ne se sont jamais affichés ensemble. Mais tout a failli changer en septembre 2020, lorsque Ye a déclaré sur Twitter avoir un morceau avec Em. "Merci à Eminem d'avoir posé sur le remix de Dr. Dre, je t'ai toujours apprécié et respecté, et je suis honoré de t'avoir sur ce morceau..."

