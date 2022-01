Léna Situations est devenue "l'influenceuse de 2021" grâce à sa collab avec Dior

Léna Situations se hisse en tête du classement des influenceurs les plus influents du monde en 2021.

par Team Mouv'

La célèbre youtubeuse Léna Mahfouf vient d’être désignée comme l’influenceuse la plus puissante du monde en 2021.

Dior influence Léna, Léna influence le monde

L’iconique influenceuse Léna Mahfouf A.K.A Léna Situations est devenue en quelques années une icône des réseaux sociaux. Son succès est aujourd’hui à son apogée et lui a même permis d’obtenir un contrat avec la maison Dior. Aujourd’hui, elle est l’influenceuse la plus puissante du monde en 2021 grâce à ce contrat selon l’algorithme de Launchmetrics.

Après avoir réalisé bon nombre de collaborations avec des marques prestigieuses, des interviews pour le New York Times ou encore Vogue, une place dans le classement Forbes et même des couvertures de magazines Elle sur lesquelles elle apparaît vêtue de Dior, la dame d'Instagram n'a pas fini de surprendre le monde.

Celle qui s’est fait connaître avec son fameux “+ = +” et qui a développé une communauté de plus de 3 millions de personnes sur Instagram a passé un nouveau cap ce dimanche 9 décembre 2022. Pour bien commencer l’année, l’algorithme de Launchmetrics permettant de “mesurer l'impact des placements et des mentions sur différentes plateformes dans le secteur de la mode, du luxe et des cosmétiques” a révélé un nouveau bilan au sujet de la star du web : celle-ci a généré à la maison Dior un MIV (Media impact value) de 4,72 millions de dollars et détrône donc les personnalités du monde entier.

Une nouvelle victoire qui s’est offerte à elle et qui lui permet d’enrichir encore un peu plus son vaste palmarès.