Le Prince William sacré chauve le plus sexy du monde, Dwayne Johnson réagit avec humour

Selon une étude dévoilée ce week-end, le petit-fils de la reine d'Angleterre est l'homme chauve le plus sexy du monde.

par Team Mouv'

La famille royale d’Angleterre peut relever la tête . Après le scandale qui l’a touché à la suite de l’interview d’Harry et de Meghan Markle accordée à Opra Winfrey, le Prince William vient d’être élu… le chauve le plus sexy du monde. Un joli lot de consolation !

Le 27 mars, le tabloïd britannique The Sun révélait qu’une étude plaçait le Prince Harry sur la première marche du podium des hommes chauves les plus sexy du monde . Le journal s’appuie sur une étude menée par une entreprise de chirurgie esthétique spécialisée dans les impacts capillaires . La compagnie Longevita a analysé et recensé sur les blogs et les pages web toutes les occurrences des mots "sexy" et "hot" suivi du nom d’une personnalité .

Les résultats sont incontestables . "Prince William sexy" a été recherché plus de 17,6 millions de fois, suivent le boxeur Mike Tyson ( 8,8 millions ) et le "Transporteur" Jason Statham. À noter que le président russe Vladimir Poutine était tout prêt du top 10, son nom a été recherché plus de 2 millions de fois !

TOP 10 des chauves les plus sexy du monde :

Prince William ( 17,6 millions )

Mike Tyson ( 8,8 millions )

Jason Statham ( 7,4 millions )

Pitbull ( 5,4 millions )

Michael Jordan ( 5,3 millions )

Floyd Mayweather ( 4,3 millions )

John Travolta ( 3,8 millions )

Bruce Willis ( 3,3 millions )

Dwayne Johnson ( 2,6 millions )

Vin Diesel ( 2,3 millions )

The Rock demande un recompte des voix

Le classement ne fait clairement pas l’unanimité . C’est vrai qu’on ne pensait pas voir le petit - fils de la reine Elisabeth II à la première place de ce classement . Forcément chacun a proposé son propre classement sur les réseaux . Parmi les plaintes, on a retrouvé celle de Dwayne Johnson sur Twitter . The Rock, neuvième, est déçu de sa place . Élu homme le plus sexy du monde en 2016, il demande un recompte des voix. Avec humour, l’acteur de Jumanji assure que l’humoriste américain Larry David avait clairement ses chances .

"Comment cela a - t - il pu se produire - alors que Larry David est clairement le meilleur d'entre nous? ! ? ! J'exige qu'on recompte les voix"

L’acteur Stanley Tucci, notamment aperçu dans Le Diable s’habille en Prada, a proposé un éventail d’acteurs pouvant aussi prétendre à la couronne du chauve le plus sexy . Il a aussi ajouté le chevelu Ryan Reynolds dans le lot . Peut - être que le crâne rasé lui va bien .