Le père de 6ix9ine avoue être sans-abris et lui demande de l’argent

Le père biologique de 6ix9ine est à la rue depuis 2 ans.

6ix9ine et son père biologique ne se parlent plus . Dans une vidéo, on découvre son père à bout . Sans toit et sans argent, il demande à son fils rappeur de l’aider financièrement .

Daniel Hernandez, du même nom que son fils Tekashi, avoue dans cette séquence être à la rue depuis près de 2 ans . Malgré la fame et l’argent, le rappeur n’a pas déboursé un seul centime pour son géniteur âgé d’environ 60 ans . Son père lui reproche de donner de l’argent à n’importe qui sans penser à lui. “Je n’ai pas d’appartement . Il ne sait pas que je suis en foyer . Maintenant, il va le savoir . Je suis ici depuis, quoi, deux ans déjà ? Vous auriez pu croire qu’il allait venir me voir et m’aider . ” Le daron continue à parler devant la caméra et espère attirer l'attention du rappeur . Selon lui, 6ix9ine a l’air d’être généreux avec beaucoup de personnes sauf son père : "Il donne de l’argent à tout le monde, là, là, là” .

Un père absent depuis son enfance

Depuis plusieurs années, l’interprète de Gotti n’adresse plus la parole à son père . Tekashi a revu son père seulement en 2019, lors de son procès pour complicité avec le gang des Nine Trey Gangsta Bloods. Ces retrouvailles n’ont pas du tout fait plaisir au rappeur à l’époque : “Je jette un œil, j’aperçois mon père biologique . Je ne l’avais pas vu depuis le CE2 . Je ne sais même pas si c’est une put * * * de blague, tout ce que je traverse”. Gros malaise .

Selon le média américain, Page Six, son père a été chassé du foyer familial par sa mère, Natividad Perez - Hernandez . Les relations père - fils des Hernandez sont très conflictuelles et pas sûr que 6ix9ine réponde à la vidéo qui lui est adressée .