Le "Milk Crate Challenge" : le défi dangereux devenu viral

Nombreux sont les chalenges qui fleurissent sur les réseaux sociaux, le dernier défi fou qui fait le buzz : le "Milk Crate Challenge".

par Team Mouv'

Les réseaux sociaux sont magiques . La porte ouverte à la découverte, à l'apprentissage, au divertissement et bien d'autres choses dont les challenges viraux.

Le dernier en date qui fait un buzz fou aux USA et sur la Toile : le Milk Crate Challenge pour le challenge des caisses de lait . Le principe est simple : des caisses de lait rigides sont installées de sorte à former un escalier et il faut le monter puis le descendre sans tomber .

A vos risques et périls

Si le challenge peut - être savamment exécuté, d'autres fois les participants regrettent amèrement d'avoir monté ces caisses de lait et se voient chuter bien dangereusement en perdant l'équilibre . Comme bons nombres de challenges qu'on a vu passer notamment sur TikTok, il ne faut pas chercher à comprendre, parfois ça n'a pas de sens et c'est seulement l'envie de l'extrême, de tester ses limites et la viralité qui donnent envie de se lancer dedans . Mais surtout faites attention si vous voulez tester, car c'est dangereux . ( on vous aura prévenu ) .

On vous laisse juger par vous - même ce que ça peut donner et même Snoop Dogg a partagé sur ses réseaux le challenge ou encore le rappeur Boosie BadAzz a relevé le défi :

