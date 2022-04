Le frère de Chris Rock veut affronter Will Smith dans un combat de boxe

Kenny Rock veut boxer Will Smith dans l'octogone.

Alors que la pression semblait être redescendue après l'accrochage entre Will Smith et Chris Rock à la cérémonie des Oscars, et qu'on n'avait plus entendu parler du mot octogone depuis 2021, Kenny Rock, le petit frère de l'humoriste, revient mettre de l'huile sur le feu avec une proposition plus ou moins intéressante...

Un combat cet été en Floride ?

D'après TMZ, Kenny aurait signé un accord avec Damon Feldman, le fondateur de Celebrity Boxing pour un combat cet été en Floride… Le problème, c'est qu'il n'a pas encore officiellement trouvé d'adversaire et compte énormément sur la présence de Will Smith !

Une proposition pas si intéressante

Déjà dans la panade suite à son geste qui l'aura contraint de démissionner de l'Académie des Oscars et pour lequel Netflix à décidé mettre en pause le film Fast & Loose, on ne pense pas que Will Smith se prêtera au jeu médiatique du combat de boxe, surtout contre un adversaire plus petit, qui n'est en plus pas le principal concerné...

On attend la réponse du principal intéressé ou la question piège d'un journaliste qui le fera répondre... Il a encore jusqu'au 11 juin 2022 pour se décider !

