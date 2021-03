Lay's lance une application qui active les sous-titres quand on mange des chips

La marque de Chips Lay's a décidé de lancer une application pour venir en aide aux spectateurs qui regardent des contenus en mangeant des chips en même temps.

par Team Mouv'

Tout le monde le sait car tout le monde l'a déjà fait : manger des chips en regardant un film, est très compliqué . Comme relevé par le média Creapills, ce constat a donné une belle idée à une agence vietnamienne qui a proposé à la marque Lay's, une extension pour contrer ce problème . Ça s'appelle Lay’s Crispy Subtitles, et ça vous permet d'allier vos deux passions en même temps : manger des chips et regarder un film .

En fait, c'est tout simple, une fois que vous avez activé ce plugin, il va reconnaître le bruit des chips et il déclenchera automatique les sous - titres de la vidéo YouTube que vous regardez . Toujours selon Creapills, pour réussir cette prouesse technologique, l'agence en question a entraîné son programme avec 178 heures de dégustation de chips afin que la reconnaissance audio soit la plus fonctionnelle possible .

Vous pouvez déjà essayer, en téléchargeant l’extension Lay’s Crispy Subtitles sur Google . Bon film !