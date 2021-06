Lala&ce traine avec Bella Hadid en soirée

Lala&ce et Bella Hadid passent du bon temps ensemble et boivent du champagne.

par Team Mouv'

En février, la rappeuse Lala & ce était l’invitée du Mouv’ Rap Club et elle avait confié : "J'ai toujours été un peu un OVNI, que ce soit dans ma vie ou la musique". Là on peut dire qu’elle a atterri sur une autre planète : on découvre dans une vidéo qu’elle fait des soirées avec l’une des plus grandes tops model actuelles : Bella Hadid .

Bella et Lala boivent du champagne ensemble

C’est en bonne compagnie qu’on la découvre dans une vidéo tirée d’une story Instagram de @syra . mariah selon une internaute. On la voit assise aux côtés de Bella Hadid qui ouvre une bouteille de champ’ . La vidéo mentionne l’insta de Bella et en commentaire “We lit tonight” . Incroyable . Lala & ce vit la fast life avec les plus grandes stars américaines . Si l’artiste de Lyon était underground elle risque de devenir beaucoup plus vite qu’on le pense une icône de la musique à l’étranger .

Comme ça au moins les choses sont claires, la lyonnaise a bien atteint un nouveau level de fame . Il faut dire que Lala & ce en impose avec son charisme et son flow avant - gardiste . Pas étonnant qu’elle s’immisce aux côtés des rois et reines de la mode . Dans ses clips envoutants, on la voit souvent en soirée avec son air super relax, et ses fringues de prêt - à - porter . Nous aussi on veut party hard avec Bella et Lala .

Une rappeuse tournée vers l’international

L’artiste est sur sa lancée, impossible de la retenir . Elle est bien décidée à montrer son côté “ovni” au monde entier . On avait déjà remarqué ses envies d’ailleurs dans son dernier album Everything Tasteful sorti le 29 janvier 2021 . L’artiste lyonnaise avait délivré des morceaux en featuring avec la texane S3nsi Molly et le rappeur londonien Lancey Foux . On espère la voir collaborer avec des grands artistes du monde entier .