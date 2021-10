Lacrim lance un jeu concours "Squid Game" version "Plata o Plomo"

Un nouveau stratagème, rudement bien mené par Lacrim, qui met littéralement internet en feu avec son jeu concours le plus attendu du moment !

par Team Mouv'

Quand on veut s'imposer ou perdurer dans le rap game, il faut innover et suivre les tendances . C'est clairement ce qu'à compris Lacrim qui a clairement du surkiffer la série et qui lance dès aujourd'hui la version "Plata O Plomo" de Squid Game version Instagram !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un excellent moyen de booster le traffic sur la page de son label puisque chaque nouvel abonné au compte représentera 1 euro . Le jeu commencera quand la cagnotte atteindra la somme de 10 000 euros . C'est chose faite puisqu'il y a maintenant 13K abonnés . ( + 6K en quelques jours ! )

La partie peu commencer

Il y aura au total 5 épreuves. La première commencera ce mercredi 13 octobre à 20h sur instagram. Et pour faire bien monter le suspense, Lacrim n'a pas encore communiqué sur les règles du jeu qu'il donnera 30 min avant le début de la partie !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le premier indice juste ici, les internautes ont pleins d'idées :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Petit rappel sur le succès de cette série Netflix :

Actuellement numéro 1 des programmes les plus visionnés de la plateforme dans plus de 90 pays et elle est même en passe de devenir la série la plus vue de la plateforme selon le boss de Netflix, en doublant La chronique des Bridgerton et Lupin. Elle vient récemment de réaliser le meilleur lancement de série de tous les temps sur Netflix .

Squid Game a pris aussi une ampleur gigantesque sur les réseaux sociaux puisque sur TikTok plus de 16 milliards de vidéos avec le hashtag Squid Game ont été vues, sur Twitter le hashtag revient en tendance plusieurs fois par semaine et enfin sur Instagram, les comédiens explosent leur nombre d’abonnés notamment l'actrice Hoyeon Jun qui est passée de 400k à quasiment 10 millions d’abonnés en 10 jours !