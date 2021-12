La fille d'Eminem révèle que son père est son Top Artist Spotify en 2021

La fille d'Eminem écoute son père sur Spotify, et pas qu'un peu.

Sur TikTok, Hailie Jade, la fille d'Eminem a fait une révélation : son père est l'artiste musical qu'elle a le plus écouté en 2021. En fait, elle a partagé son Spotify Wrapped 2021, et elle découvre que Eminem est son Top Artist 2021.

Un résultat étonnant, car Hailie n'a que très rarement parlé de son père, et encore moins de sa musique. Les fans du rappeur lui ont plusieurs fois demandé si elle s'intéressait à sa musique, mais elle n'a jamais répondu. On sait désormais qu'elle s'intéresse énormément à sa musique puisque c'est l'artiste qu'elle a le plus écouté sur Spotify en 2021.

"My Dad's Gone Crazy"

Pour accompagner la vidéo, Hailie a cité le morceau My Dad's Gone Crazy, extrait de The Eminem Show, sur lequel elle est en featuring. "Pardon ? Est-ce que j'écoute la musique de mo père ? Je pense que my dads gone crazy". On a désormais la réponse : oui, la fille d'Eminem écoute Eminem.

