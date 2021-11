L'incroyable déguisement de The Weeknd en Vito Corleone, "Le Parrain"

Pour Halloween, The Weeknd a dégainé un costume incroyable de Vito Corleone, personnage de fiction du Parrain.

par Team Mouv'

Il sûrement déjà gagné le concours du meilleur déguisement de cet Halloween 2021. The Weeknd a sorti un costume fantastique, du Parrain, le légendaire Vito Corleone.

Comme chaque année, aux Etats-Unis, les artistes nous dévoilent des déguisements complètement fous, plus incroyables que jamais. Et cette année encore ils ont fait fort, on a notamment vu Rihanna déguisée en Gunna, mais c'est incontestablement The Weeknd qui remporte le game.

Tout est très réussi, le détail sur la peau, les rides, les cheveux plaqués, la moustache, la ressemblance est vraiment fascinante.

{% embed instagram https://www.instagram.com/p/CVuBkc4LHVA/ %}

Vito Corleone, un personnage mythique

Pour rappel, Don Vito "Corleone" Andolini est un personnage de fiction tiré à l'origine du roman de Mario Puzo Le Parrain puis dans le film Le Parrain, réalisé par Francis Ford Coppola. À cet époque, le chef et parrain de la famille Corleone, est interprété par Marlon Brando. Plus tard, dans Le Parrain, 2e partie, le rôle de Vito Corleone jeune est joué par Robert De Niro. Bref, un mythe du cinéma.