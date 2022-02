Kylie Jenner et Travis Scott ont mis au monde leur deuxième enfant

Kylie Jenner et Travis Scott sont devenus parents pour la deuxième fois.

par Team Mouv'

Alors qu'elle annonçait sa grossesse en septembre 2021, Kylie Jenner a mis au monde son deuxième enfant avec Travis Scott ce 2 février dernier.

La famille s'agrandit

Kylie Jenner est toujours très discrète quand il s'agit de ses grossesses. En effet, le 8 septembre dernier, la femme la plus suivie d'Instagram postait une vidéo très touchante dans laquelle elle annonçait que baby 2 était en route.

Alors qu'elle s'est affichée quelques fois avec son baby bump, ses fans attendaient impatiemment son retour pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est seulement ce dimanche 6 février que la mère de Stormi est sortie du silence et a posté une photo de la main du nouveau né qui serait un petit garçon et de celle de sa fille, légendée d'un coeur bleu et de sa date de naissance qui remonte au 2 février 2022.

Celle qui avait caché au monde entier sa grossesse la première fois garde tout de même quelques détails secrets dont le prénom qui n'a pas encore été dévoilé. Né le 2 février 2022, le petit garçon a vu le jour quasiment 4 ans jour pour jour après sa grande soeur née le 1er février 2018.

Félicitations au couple qui voit leur famille s'agrandir petit à petit.